﻿ Беженцам из Мьянмы выделят 7 млн долларов из фонда ООН

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок объявил о выделении 7 миллионов долларов из Центрального фонда по реагированию на чрезвычайные ситуации в качестве помощи беженцам из Мьянмы, передает РИА Новости.
По его словам, фонд предоставляет дополнительные убежища и продовольствие, а также оказывает медицинские услуги тем, кто находится в критическом состоянии.
Он также призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и гарантировать безопасность бегущим из Мьянмы.
Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.
Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы - бирманцам - и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.
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