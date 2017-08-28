﻿ Выдачу виз для студентов хотят ограничить в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограничить выдачу виз для студенческого обмена и работы с целью изучения языка, передает gazeta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп считает, что подобный обмен создает конкуренцию на рынке труда для молодых американцев. Отмечается, что подобная инициатива вписывается в предвыборные обещания Трампа о борьбе с безработицей и создании рабочих мест для американских граждан.

Издание уточняет, что инициатива может затронуть пять типов виз, среди которых форма J-1 (образовательные программы и культурный обмен). Изменения могут подразумевать как полную отмену таких виз, так и ужесточение требований к их обладателям.

Сообщается, что, ограничения могут коснуться студентов, которые каждое лето прибывают в США по программе культурного обмена.

При этом возможно, что в США полностью отменят визы подобного класса либо могут появиться дополнительные требования для людей, пребывающих по ним в США. В частности, наниматели подобных временных работников могут быть обязаны объяснить невозможность найма американцев на предлагаемые для культурного обмена места.