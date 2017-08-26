﻿ Нападение на солдат в центре Брюсселя считают терактом

Нападение на солдат в центре Брюсселя считают терактом

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Нападение на солдат в центре Брюсселя считают терактом

Преступник, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, является выходцем из Сомали. Перед атакой он кричал «Аллах акбар».

Нападение на военный патруль в центре Брюсселя прокуратура Бельгии квалифицировала как теракт. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы считаем, что речь идет о единичной, нескоординированной террористической атаке», - заявил официальный представитель ведомства. Он добавил, что нападавший умер в больнице от полученных ранений.

Напомним, что 25 августа вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль на бульваре Эмиль Жакман в центре Брюсселя. Сообщалось, что преступник, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, является выходцем из Сомали. Перед атакой он кричал «Аллах акбар».

В результате инцидента солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности.

20 июня на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал «Аллах акбар». Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.

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