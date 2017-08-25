﻿ Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе

Полиция полагает, что это было сделано в отместку за недавние теракты в Каталонии, передает Вести.ру
Сообщается, что 38-летняя мусульманка стала жертвой исламофобии. Нападавшие сначала оскорбляли женщину, а потом начали ее избивать.
Женщину доставили в больницу с многочисленными ушибами и гематомами. Стражи порядка выясняют подробности случившегося.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.