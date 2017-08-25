﻿ "Хабаровские живодерки" получили более трех лет тюрьмы

Осужденные просили не лишать их свободы.
Суд Индустриального района Хабаровска в пятницу признал виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений двоих девушек и молодого человека, им назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Суд признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ей назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы.
Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы.
Их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.
До вынесения приговора осужденные находились под стражей. В своем последнем слове они просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.