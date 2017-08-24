﻿ Вдова из Нью-Йорка оставила своим котам наследство в $300 тысяч

После смерти котов средства в их трастовом фонде перейдет к единственному члену семьи Фрей-Ваутерс – ее сестре в Нидерландах.

Вдова из нью-йоркского Бронкса Эллен Фрей-Ваутерс оставила двум своим котам наследство в $300 тыс., а также инструкции по уходу за питомцами, передает Газета.ru.

Фрей-Ваутерс – уроженка Нидерландов. Она работала на ООН. Ее муж скончался в 1989 году, а их единственный ребенок умер в младенчестве. Сама Фрей-Ваутерс ушла из жизни в 2015-м в возрасте 88 лет.

«Коты были ей как дети», – рассказала Далия Гриззл, бывшая сотрудница по оказанию медико-социальной помощи на дому, которая работала у Фрей-Ваутерс. В настоящее время она заботится об одном из котов – Тигре.

Второй питомец – Трой – поселился у другой помощницы Фрей-Ваутерс, которую зовут Рита Похила.

После смерти котов средства в их трастовом фонде перейдет к единственному члену семьи Фрей-Ваутерс – ее сестре в Нидерландах. Оставшееся наследство в $3 млн было разделено между еще двумя помощниками Фрей-Ваутерс, благотворительными организациями и ее адвокатом.