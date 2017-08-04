﻿ Перестрелка произошла в парке Сан-Франциско

Перестрелка произошла в парке Сан-Франциско

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Перестрелка произошла в парке Сан-Франциско

Пострадали три человека, один из раненых находится в критическом состоянии.

В одном из популярных парков Сан-Франциско - "Долорес" - неизвестный открыл стрельбу по отдыхающим. Пострадали три человека, один из раненых находится в критическом состоянии, передает "Вести.ru".

Услышав выстрелы, посетители парка вначале не испугались, так как подумали что запустили фейерверк. Чуть позже поняв, что происходит, людей охватила паника.

По словам очевидцев перестрелка произошла из-за стычки двух групп из пяти-шести человек.

По данным NBC, сейчас полиция разыскивает злоумышленников и выясняет подробности инцидента.

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