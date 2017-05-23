​У полиции появилась информация о исполнителе теракта в Манчестере

Полиция и спецслужбы полагают, что им известна личность исполнителя теракта, передает ТАСС.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. По ее словам, среди пострадавших и погибших в теракте в Манчестере много детей.

«Мы знаем, что среди погибших и пострадавших есть много детей и молодых людей. Террорист намеренно выбрал место и время, чтобы устроить максимальную бойню и чтобы неразборчиво убивать и наносить травмы», - подчеркнула премьер.

Помощь раненым оказывается в восьми городских больницах.



«Это худшая атака, которую испытал этот город, худшая из тех, которой когда-либо подвергался север Англии», - добавила она.

Мэй подчеркнула, что правоохранительные органы уже знают, кто совершил этот «трусливый теракт».

Однако, на данном этап расследования его имя не разглашается.

Во вторник Мэй отправится на место трагических событий.

«Позже сегодня я посещу Манчестер, чтобы встретится с начальником полиции графства Иэном Хопкинсом и мэром Манчестера Эндрю Бернэмом», - сказала она.

Напомним, что взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.

Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе.

Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.