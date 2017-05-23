Исламское государство ​взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

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Исламское государство ​взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

Взрыв был устроен на стадионе поздно вечером в понедельник, 22 мая, после концерта американской певицы Арианы Гранде.

Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео боевиков размещено в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал.

Ранее в полиции города заявили, что взрыв совершил смертник.

«Я могу подтвердить, что нападавший погиб на месте. Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие», - отметил представитель правоохранительных органов.

Кроме 22 погибших, среди которых есть дети, сообщалось о 59 пострадавших в результате теракта.

*Организация «Исламское государство» запрещена в Казахстане.

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