Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник

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Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник

По данным полиции, взрывное устройство он пронес с собой.

Исполнителем теракта на концерте в Манчестере стал смертник, сообщает РБК.

Как сообщает агентство Reuters, взрыв на концерте Арианы Гранде осуществил один человек, который пронес взрывное устройство с собой. По данным полиции, он погиб.

Напомним, взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, около 22:30. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. В результате взрыва, по данным полиции, погибли как минимум 22 человека, около 60 получили ранения.

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