Автомобиль врезался в пешеходов в Тель-Авиве

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве, передают местные телеканалы, не исключая версии теракта, сообщает РИА Новости.
"Подозрения на преднамеренный автомобильный таран на улице Яффо в Тель-Авиве. Пострадали пять-шесть человек", — сообщил Десятый телеканал.
В "скорой помощи" подтверждают информацию об инциденте.
"В 11.22 получено сообщение о пешеходах, сбитых автомобилем в Тель-Авиве", — написала служба в своем микроблоге в Twitter.
Инцидент произошел за час до ожидаемого прилета в Израиль президента США Дональда Трампа.
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