«Реал» после пятилетней паузы выиграл чемпионат Испании по футболу

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«Реал» после пятилетней паузы выиграл чемпионат Испании по футболу

Мадридский «Реал» впервые с сезона-2011/12 завоевал титул чемпиона Испании по футболу, передает «Лента.ру».

В заключительном туре первенства страны столичный клуб на выезде обыграл «Малагу» сохранив трехочковый отрыв от идущей второй «Барселоны». В составе сливочных отличились португалец Криштиану Роналду и француз Карим Бензема.

Каталонский клуб в параллельной встрече на своем поле одолел «Эйбар» (4:2) и завоевал серебряные медали. Дублем отметился Лионель Месси. Третьим финишировал мадридский «Атлетико».

«Реал» обновил собственный рекорд по количеству побед в чемпионате Испании (33). Барселона выигрывала примеру 24 раза.

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