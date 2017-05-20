Давивший людей в Нью-Йорке водитель признался в желании убить их

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Давивший людей в Нью-Йорке водитель признался в желании убить их

Подозреваемый сказал, что стражи порядка должны были застрелить его, чтобы остановить.

Водитель, совершивший наезд на толпу людей на Таймс-сквер в Нью-Йорке, признался в желании «убить их всех». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Associated Press, передает Lenta.ru.

По данным агентства, 26-летний Ричард Рохас заявил полиции, что перед тем, как сесть за руль, он употреблял марихуану, смешанную с фенилциклидином (галюциногенный наркотик, нарушающий координацию движений). Также подозреваемый сказал, что стражи порядка должны были застрелить его, чтобы остановить.

Результаты токсикологического анализа еще не получены, но полицейские, которые проводили задержание, утверждают, что в тот момент мужчина шатался, у него были стеклянные глаза и невнятная речь, передает агентство.

Ранее в тот же день стало известно, что при допросе Рохас пояснил стражам порядка, что «слышал голоса» и ждал, что умрет. Ему предъявлены обвинения в 20 эпизодах покушений на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Мужчина на красной Honda въехал в толпу людей на Таймс-сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали. Власти отказались считать произошедшее терактом.

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