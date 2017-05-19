​Британская молодежь считает Instagram депрессивной соцсетью

Пользователи считают Instagram худшей социальной сетью по влиянию на психическое здоровье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Британии.

В исследовании Королевского общества здравоохранения приняли участие 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Им предложили оценить, какая из пяти популярных соцсетей оказывает самый негативный эффект на своих пользователей, передает Русская служба BBC.

Участники должны были ответить на серию вопросов о том, как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter влияют на их здоровье и благополучие.

Они ставили баллы каждой платформе по 14 критериям, касающимся таких проблем, как тревожность, депрессия, одиночество, травля и восприятие тела.

Согласно результатам опроса, положительное влияние на психическое здоровье пользователи видят у YouTube, а также Twitter и Facebook. Самые плохие оценки получили Instagram и Snapchat.

"Интересно, что Instagram и Snapchat оказались в конце рейтинга в контексте психического здоровья и благополучия - обе платформы заточены под изображения, и, по всей видимости, это заставляет молодых людей чувствовать себя неполноценными и вызывает тревогу", - говорит глава Королевского общества здравоохранения Ширли Крамер.

В исследовании предупреждается, что соцсети могут усиливать проблемы с психикой у молодежи, но смогут и оказывать положительное влияние, если онлайн-платформы будут целенаправленно над этим работать.

Королевское общество здравоохранения среди прочего призвало соцсети уведомлять пользователей о слишком длительном использовании ресурса, а также выявлять в интернете людей с проблемами психического здоровья.

По мнению организации, социальным медиа также стоит уведомлять пользователей о том, что выложенные фотографии были обработаны. Это касается, например, аккаунтов знаменитостей и рекламных публикаций.