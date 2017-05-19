Стало известно имя водителя, совершившего наезд на толпу в Нью-Йорке

Водителем, совершившим наезд на толпу на площади Таймс-сквер, был 26-летний житель Бронкса по имени Ричард Рохас, об этом сообщили в департаменте полиции Нью-Йорка, передает РИА Новости.

По данным полицейских, водитель двигался на высокой скорости и вылетел за пределы проезжей части. В результате погиб один человек, 22 человека получили травмы, из них четверо - серьезные.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в госпиталь. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование инцидента.