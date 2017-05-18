В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ

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В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ

На юге Турции в аварию попал автобус с туристами, передает РБК.

Автобус с туристами перевернулся на юго-западе Турции. В ДТП пострадали 18 человек, передает турецкое агентство DHA. Оно утверждает, что пассажирами были граждане России.

Инцидент произошел между городами Мугла и Денизли, сообщило издание Hurriyet. По его данным, среди раненых лишь двое граждан Турции.

Между тем пресс-атташе российского посольства в Турции Ирина Касимова сообщила РБК, что граждан России в автобусе не было. По ее словам, автобус перевозил туристов из Украины.

Местная полиция изучает причины произошедшего. Известно, что авария произошла рано утром на узкой дороге. Автобус вез туристов из Бодрума в Памуккале.

В субботу, 13 мая, крупное ДТП с автобусом также произошло на юго-западе Турции. Тогда автобус с туристами перевернулся на горной трассе Мугла - Анталья в районе города Мармарис. Жертвами аварии стали 24 человека, еще десять пострадали. Все они были гражданами Турции, ехавшими на экскурсию.

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