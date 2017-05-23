Госорганы сами будут собирать все необходимые для граждан справки

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Госорганы сами будут собирать все необходимые для граждан справки

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил госорганам самим собирать справки, а не заставлять бегать за ними граждан, передает МИА «Казинформ».

По словам Сагинтаева, услуги оказывает гражданам государство, а не наоборот. Поэтому люди не должны бегать за справками.

«И если система работает, необходимо нам самим внутри единой системы собрать все справки, которые требуются. Наши госорганы между собой работу не координируют», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Глава Кабмина отдельно остановился на вопросах распределения очередей в детские сады и распределения земельных участков.

«Распределение на земельные участки и в детские сады в регионах идет в акиматах. Гражданам больше не придется ходить в акиматовскую комиссию и решать вопросы. Уже можно становиться в очередь в конкретный детский сад, рядом с домом. Можно отслеживать прохождение очереди ежедневно онлайн и машина сама будет определять. Точно так же по земельным участкам, это очень важная тема», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

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