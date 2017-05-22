​Казахстан осуждает ракетные испытания КНДР

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​Казахстан осуждает ракетные испытания КНДР

Казахстан категорически осуждает запуск ракеты, произведенный КНДР 21 мая 2017 года, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«Данное действие является грубым нарушением резолюций совета безопасности ООН. Казахстан заявляет о неприемлемости безответственных, провокационных действий, которые несут серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности, подрывают усилия международного сообщества по достижению мира, свободного от ядерного оружия», - заявил Жайнаков.

Он отметил, что Казахстан снова призывает КНДР отказаться от своих военных ядерных и ракетных программ, следовать резолюциям СБ ООН, а также выступает за возобновление многостороннего переговорного процесса по данному вопросу.

Как ранее сообщалось, КНДР провела очередной ракетный пуск. Северокорейская ракета пролетела около 500 км, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

По данным японских и южнокорейских военных, ракета была запущена из района уезда Пукчхан на западе КНДР в сторону Японского моря, где и упала, пролетев около 500 км.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя 1870
1870
Еще бы последовательности нашему миду (а не избирательности). Осудите категорически ракетные атаки и бомбовые удары США по аэродрому ВВС САР, по войскам борющимся с ИГ (повлекшие человеческие жертвы) - это же явные палки в колеса астанинских переговоров. А тут какая-то далекая корея, испытывает свое оружие, и имеет полное на то право. Цены бы не было нашей позиции.
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22.05.2017, 13:57
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