﻿ ​В Актобе подрядчики укладывают асфальт поверх луж

Фото из архива "Диапазона".

Актюбинцы возмущены таким ремонтом, передает "Диапазон".

Горожане засняли на видео, как на улицах Ливенцова и Набережная в Актобе в дождь ремонтируют дорогу и укладывать асфальт в лужи. Люди возмущены, что работы не были выполнены летом, а также беспокоятся о качестве покрытия и расходовании бюджетных средств.

Видео укладки асфальта на улице Ливенцова появилось в паблике zello.aktobe.

Комментаторы шутят, что укладка асфальта в лужи - это "новая технология. Чем больше воды, тем ровнее ложится" и иронизируют, что "только в нашей стране могут класть асфальт в дождь и даже снег. Только в нашей стране меняют асфальт каждый сезон".

Также есть и те, кто оправдывает рабочих.

Укладка асфальта на улице Набережная.

Напомним, в Актобе подрядчики уже использовали новую технологию укладки асфальта в снег. Тогда власти успокоили: подрядчик использовал присадки, позволяющие класть асфальт при низких температурах, то есть зимой и на снег. Позже аким Ильяс Испанов попросил не использовать такие технологии, а все делать вовремя.