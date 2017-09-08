﻿ Актобе готовят к встрече гостей из 15 стран мира

14 мобильных групп ежедневно обходят город в поисках объектов и участков, которые нужно привести в надлежащий вид, передает "Диапазон".

За 5 дней выявили 1800 объектов с какими-либо нарушениями. Это торговые точки, улицы, фасады зданий, рекламные конструкции, на 150 объектах работа уже завершилась.

Напомним, в конце сентября пройдет мероприятие "Ақтөбе - құтты мекен" в рамках проекта "Туған жер", в котором примут участие более 300 человек из 15 стран мира.

"До проведения форума осталось меньше 20 дней, поэтому необходимо усилить работу и подготовить город к приему гостей. Нужно привести в порядок все участки, дороги, скверы, объекты бизнеса, принять меры по озеленению, саночистке улиц", - отметил аким области.

Кроме того, аким области объявил, что с 9 сентября по 9 ноября в регионе пройдут общеобластные субботники.