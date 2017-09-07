﻿ Еще 18 тонн баранины отправили в Иран из ЗКО

Ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров, пишет «Казах-Зерно»

Министерство сельского хозяйства Казахстана с иранской стороной согласовало ветеринарные требования на поставку из Казахстана в Иран живых овец и охлажденной баранины.

Кроме того, согласованы требования к экспорту замороженной баранины из Казахстана в Иран, на основании согласования проекта ветеринарного сертификата на экспорт охлажденной баранины из РК в Иран.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства, открытие иранского рынка для казахстанской баранины и живых овец - это широкие возможности для расширения экспортного потенциала в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и т.д.).