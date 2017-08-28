﻿ Казахстанский силач снова вошел в книгу рекордов

Казахстанский силач снова вошел в книгу рекордов

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Казахстанский силач снова вошел в книгу рекордов

За 58 секунд спортсмен разорвал 7 грелок.

Силач Сергей Цырульников вновь вошел в Казахстанскую книгу рекордов, передает sputniknews.kz со ссылкой на представителя книги в Астане Куандыка Кудайбергенова.

Цырульников продемонстрировал невероятную мощь своих легких и установил рекорд Казахстана, взорвав медицинские грелки. Рекорд был зафиксирован представителем Казахстанской книги рекордов, эти данные будут переданы для занесения в Книгу рекордов Гиннесса.

"На день рождения телеканала Kazsport был установлен рекорд: семь грелок были разорваны за 58 секунд, что практически в два с лишним раза перекрыло предыдущий мировой рекорд, который принадлежал известному спортсмену из России", - сказал Кудайбергенов на пресс-конференции.

Представитель книги на пресс-конференции вручил силачу соответствующий сертификат и отметил, что Цырульников является известным спортсменом в мире силового экстрима и трехкратным рекордсменом Казахстанской книги рекордов.

"Это направление в Казахстане не настолько широко развито, как официальные олимпийские виды спорта. Но силовой экстрим является одним из самых сложных и зрелищных видов. Отрадно, что в Казахстане тоже есть представители этого спорта, хотелось бы, чтобы их было больше", - отметил Кудайбергенов.

Сам Цырульников поделился тем, что установление рекорда стало для него большим счастьем.

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