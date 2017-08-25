﻿ Восьмиклассники будут изучать химию и физику на английском языке

За подготовку школьников на английском языке учителям предполагается надбавка к зарплате в размере 200%.

Данный проект будет реализовываться в пилотном режиме. Также в 133 школах города будет установлена сеть Wi-Fi. В этом году из бюджета выделено 175 миллионов тенге, сообщает sputniknews.kz со ссылкой на руководителя управления образования города Алматы.

В 2017-2018 учебном году в 33 школах города предметы естественнонаучного цикла – физика, химия, биология и информатика – будут преподаваться с восьмого класса на английском языке.

Ранее глава ведомства Ерлан Сагадиев сообщил, что с этого учебного года экспериментально и на добровольной основе учащимся 500 классов начнут вести обучение на английском языке. В планах в течение года отслеживать детей и учителей школ, а уже по результатам в следующем году принять окончательно график преподавания на трех языках.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в послании народу страны говорил о необходимости поэтапного перехода на трехъязычное образование. Отмечалось, что, начиная с 2019 года, обучение по некоторым предметам в 10–11 классах казахстанских школ будет вестись на английском языке.