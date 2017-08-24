﻿ Детей обучали религии в летнем лагере

Детей обучали религии в летнем лагере

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Детей обучали религии в летнем лагере

Кроме того, в регионе зафиксирован случай незаконного перевоза религиозной литературы.

Более 50 несовершеннолетних детей незаконно обучали религии под видом отдыха в летнем лагере, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

"В 2017 году в Кордайском районе выявлен факт обучения более 50 несовершеннолетних религии под видом летнего лагеря, не обладая на то соответствующим разрешением и не соответствующего квалификационным требованиям", - говорится в сообщении.

В другом районе области зафиксирован случай незаконного перевоза религиозной литературы через государственную границу.

"В Меркенском районе виновное лицо привлечено к административной ответственности за незаконное перемещение через государственную границу религиозной литературы без получения положительной религиоведческой экспертизы", - отмечают специалисты.

За незаконную миссионерскую деятельность в регионе привлечен еще один нарушитель.

"В Байзакском районе за незаконную миссионерскую деятельность привлечен житель другой области, приехавший с целью пропаганды своей религии, однако в нарушение закона не зарегистрировался", - сообщают в ведомстве.

В ходе встречи с представителями религиозных объединений области, на которой были озвучены факты нарушений законодательства РК по части религии, исполняющий обязанности прокурора региона Айдос Майлыбаев подчеркнул важность вопроса мирного сосуществования всех представителей религиозных объединений, взаимообогащения традициями и обычаями народов и этносов населяющих страну.

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USSR
"За незаконную миссионерскую деятельность в регионе...". Визуально наиболее "агрессивную" - "приставальческую" форму пропаганды там встречал со стороны "иеговы".
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24.08.2017, 16:55
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