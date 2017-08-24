﻿ Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании спустя 17 лет

Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании спустя 17 лет

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Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании спустя 17 лет

Мужчина сознался в этом отбывая наказание за убийство.

В специализированном межрайонном уголовном суде Павлодарской области вынесен приговор 46-летнему Анатолию Хе-Дену, обвиняемому в изнасиловании и убийстве школьницы, совершенном 17 лет назад, сообщила агентству пресс-служба Павлодарского областного суда, пишет sputniknews.kz.

Как признался обвиняемый, в 2000 году он надругался над 13-летней девочкой в поселке Калкаман и убил ее. Тогда раскрыть преступление полицейским не удалось. Но четыре года назад он был осужден за убийство пожилого человека и с тех пор отбывал срок в колонии.

По приговору суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 120, часть 2, пункт "д" (изнасилование заведомо несовершеннолетней), статьей 96, часть 2, пункт "к" (убийство, сопряженное с изнасилованием).

Путем частичного сложения наказаний, с учетом срока, неотбытого за убийство мужчины, он приговорен к 25 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Срок отбытия наказания ему будет исчисляться с 23 августа 2017 года, в него зачтется время отбытия лишения свободы по прежнему приговору этого же суда, с 26 ноября 2012 года по 22 августа 2017 года.

До вступления приговора в законную силу, оставлена прежняя мера пресечения - содержание под стражей.

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