﻿ 40% продаваемых игрушек в Казахстане опасны для детей

По результатам проверки нарушения выявили в производстве хлебобулочных изделий, школьных парт и предоставлении услуг сотовой связи. Общественники предлагают ужесточить меры наказания предпринимателей за отказ вернуть стоимость некачественного товара и ввести крупный штраф.

«Было возбуждено административное дело, действительно, те заплатили штраф. Но штраф минимальный на самом деле. То есть это для них. Как они завозили игрушки непонятно откуда, так они и будут продолжать это делать», - сказала председатель правления «Национальной лиги потребителей» Светлана Романовская.

За 25 лет почти две с половиной тысячи казахстанцев отсудили у бизнесменов свыше 600 миллионов тенге - в качестве морального и материального ущерба.