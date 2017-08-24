﻿ С осужденных по делу о взрыве котла в Шахане компенсацию не требуют

Судья исключил иск из материалов уголовного дела.

Акимат Шахтинска отозвал иск о взыскании компенсации за понесенные государством затраты на ликвидацию последствий взрыва отопительного котла в поселке Шахан, в результате чего частично обрушился пятиэтажный дом и погибли девять жильцов, передает Today.kz.

Представитель акимата Шахтинска перед тем, как судья отправился в совещательную комнат для вынесения приговора пятерым сотрудникам акиматов Шахтинска и Шахана, выступил с ходатайством об отзыве иска. Он заявил, что акимат будет обращаться с иском о взыскании более одного миллиона 400 тысяч тенге в суд в отдельном гражданском порядке, после вступления приговора чиновникам в законную силу. Судья исключил иск из материалов уголовного дела.

Между тем, прокуратура Карагандинской области изменила квалификацию преступления, которая вменена пятерым сотрудникам акиматов Шахтинска и Шахана. Прокурор управления прокуратуры Карагандинской области Ерзат Мусеев заявил в суде, что статья 370 Уголовного кодекса РК - "Бездействие по службе" не может быть применена к подсудимым.

"В комментарии к уголовному кодексу и в нормативно-правовых актах по статье 370 УК РК "бездействие по службе" указано, что виновное лицо должно знать о наступлении тяжких последствий и желать эти последствия. Это обязательное условие. Но таких фактов не установлено в настоящем судебном разбирательстве. Поэтому прихожу к выводу о переквалификации деяний на часть 2 статью 371 УК РК - "Халатность, повлекшая тяжкие последствия", - выступил в суде Ерзат Мусеев.

Если ранее пятеро чиновников не признавали вину, то после переквалификации на "халатность" признались, что действительно халатно отнеслись к своим должностным обязанностям.

"Подсудимые не принимали мер по выносу автономных систем отопления из подвалов жилых домов на безопасные расстояния. Не сообщали о нарушениях пожарной безопасности в уполномоченные органы, а также не разъясняли жителям об опасности наличия котлов в подвалах домов", - озвучил позицию прокуратуры Мусеев.

Ранее сообщалось, что аким поселка Шахан Мурат Жакупов, его заместитель Акетай Нажмиден, главный специалист по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Мария Жумабекова, исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Алмас Омарханов и главный специалист жилищного сектора отдела ЖКХ Нуржан Маханбетов приговорены к условным срокам в виде двух лет и шести месяцев.

1 января в 22:40 в поселке Шахан близ Шахтинска произошло обрушение пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП погибли девять человек. Из-под завалов были спасены 32-летний мужчина и 11-летняя девочка.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил, что котел в разрушенном доме был установлен в 2004 году. Котел рассчитан на предельную температуру 95 градусов, при превышении которой образовавшееся давление может вызвать взрыв. В день происшествия в 20:30 была отключена электроэнергия, что привело к остановке насосов системы отопления, повышению температуры в котле выше нормы и впоследствии к взрыву.

Спустя три месяца, 1 апреля, в степи был найден окоченевший труп кочегара, который проходил свидетелем по уголовному делу о взрыве отопительного котла в доме. Экспертиза показала, что причиной смерти является общее переохлаждение тела, обусловленное воздействием низкой природной температуры на организм, осложнившееся развитием тканевой гипоксии.

Из благотворительного "Фонда помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации", где аккумулированы средства, перечисленные неравнодушными казахстанцами, 4 апреля вдове кочегара был выделен миллион тенге в качестве благотворительной помощи. Кроме того, вдова с двумя дочерьми, которые незаконно живут в однокомнатной квартире на окраине Шахана, получит двухкомнатную квартиру в этом же доме №4 в поселке Шахан.