﻿ Штрафовать родителей, отказывающихся вакцинировать детей, начнут в Казахстане

В последнее время количество отказов от вакцинации в Казахстане неизменно растёт. В прошлом году около 10 тыс человек.

«Я не понимаю, зачем это делать. Прививка не дает никаких гарантий, возможно, она может стать причиной самой болезни. К тому же, в ней, насколько я знаю, содержится спирт. Знаете, у нас говорят: на все воля Всевышнего», - сказала жительница Актау Фарида Нурдаулетова

Представители Министерства по делам религий от этой тенденции не в восторге. Поэтому разработали норму об обязательной вакцинации. В противном случае предусмотрели штраф – 10 МРП, это более 20 тыс тенге. Кроме того, дети могут остаться без образования.

«Есть определенный специальный, законодательно закреплённый перечень профилактических прививок, которые родители должны с самого рождения детей получить. Такие дети, которые не получают соответствующие прививки, они не допускаются в детские сады, соответственно, не будут приниматься в школы», - прокомментировал руководитель управления Министерства по делам религии и гражданского общества РК Айнур Чигирова.

Причем разработчики уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям. Список этих людей у врачей имеется. А вот в отношении других отказников карательные меры применять не будут.

Поправку об обязательном вакцинировании, разработанную Министерством по делам религий, на рассмотрение в Парламент внесут в октябре. В ведомстве ожидают, что примут её к концу года, а уже с 2018 она полноценно заработает.