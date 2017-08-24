﻿ Штрафовать родителей, отказывающихся вакцинировать детей, начнут в Казахстане

Штрафовать родителей, отказывающихся вакцинировать детей, начнут в Казахстане

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Штрафовать родителей, отказывающихся вакцинировать детей, начнут в Казахстане

Чиновники обеспокоены тем, что взрослые стали чаще стали игнорировать прививки по религиозным мотивам. И такая тенденция по всей стране, передает телеканал КТК.

В последнее время количество отказов от вакцинации в Казахстане неизменно растёт. В прошлом году около 10 тыс человек.

«Я не понимаю, зачем это делать. Прививка не дает никаких гарантий, возможно, она может стать причиной самой болезни. К тому же, в ней, насколько я знаю, содержится спирт. Знаете, у нас говорят: на все воля Всевышнего», - сказала жительница Актау Фарида Нурдаулетова

Представители Министерства по делам религий от этой тенденции не в восторге. Поэтому разработали норму об обязательной вакцинации. В противном случае предусмотрели штраф – 10 МРП, это более 20 тыс тенге. Кроме того, дети могут остаться без образования.

«Есть определенный специальный, законодательно закреплённый перечень профилактических прививок, которые родители должны с самого рождения детей получить. Такие дети, которые не получают соответствующие прививки, они не допускаются в детские сады, соответственно, не будут приниматься в школы», - прокомментировал руководитель управления Министерства по делам религии и гражданского общества РК Айнур Чигирова.

Причем разработчики уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям. Список этих людей у врачей имеется. А вот в отношении других отказников карательные меры применять не будут.

Поправку об обязательном вакцинировании, разработанную Министерством по делам религий, на рассмотрение в Парламент внесут в октябре. В ведомстве ожидают, что примут её к концу года, а уже с 2018 она полноценно заработает.

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Все комментарии (10):
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фото пользователя alexstar007
alexstar007
Так начинался фашизм...



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24.08.2017, 10:37
фото пользователя my.imya
my.imya
"Поправку об обязательном вакцинировании, разработанную Министерством по делам религий, на рассмотрение в Парламент внесут в октябре".
Почему вопросы вакцинации - чисто медицинские вопросы - разрабатывает Мин. по делам религий??!! С каких пор?
Не являясь сторонницей религиозных убеждений в данном вопросе, просто пугает эта резкость в решении такого щепетильного вопроса  - вопроса здоровья детей!!!
И еще вопрос немаловажный. Как будет определяться компенсация в случае осложнений, в том числе отдаленных. Кому, сколько, кто будет выплачивать, форма обращений по этим вопросам и т.д. И кто это будет разрабатывать - какое министерство, раз уж вопрос вакцинации пошел по рукам
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24.08.2017, 11:07
фото пользователя taxsist2
taxsist2
my.imya ранее обоснованно указывал, что против вакцинации обязательной, медики молодцы лоббисты еще те, чтобы тебя не разобрали по запчастям непонятно,как но нужно официально уведомлять, вацинацию сделают обязательной и будут наказывать(потом начнут опять ставить опыты, вакцинация девочек против рака шейки матки которую приостановили после того,как несколько девочек попали в реанимацию) под соусом радикальных течений которые отказываются от прививки (какой процент верующих) не видим картины в целом. Фармкампаниям выгоден этот законопроект.
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24.08.2017, 11:32
фото пользователя taxsist2
taxsist2
духовенство возможно, повторюсь возможно ибо говоря их словами на все воля всевышнего, не могут гарантировать, что после принятия того законопроекта который они предложили(штрафовать за твторую жену, по сути это сожительство т.к нет официальной регистрации в РАГС) какой эффект будет, расколет ли будут последствия, я голосовал за будущего Президента который предложил бы персональную ответственность каждого парламентария который проголосовал За,а последствия по принятому ими Закону были плачевные или не были продуманы и вызвали общественный резонанс. 
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24.08.2017, 11:35
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Причем разработчики уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям. Список этих людей у врачей имеется. А вот в отношении других отказников карательные меры применять не будут.--- мое субъективное мнение, не знаю может у разработчиков свое видение, они может быть специалисты в области международного права или юристы, здесь ущемление по религиозным убеждениям, разжигание социальной розни, почему если вася пупкин какой нить алкаш откажется от вакцинации ему нет наказания,а петр иванович по религиозным убеждениям т.к в уколе спирт,а он против спирта вообще его должны наказать?. Примут, как против религиозных, распространится на всех мне кажется ибо,как преподавали на 1 курсе юр.фака, закон един для всех, он не избирателен, хотя теперь давно закрадывались сомнения теперь вовсе не уверен.
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24.08.2017, 11:41
фото пользователя Keks1
Keks1
Таксист, Васю Пупкина тоже заставят вакцинироваться. Откажется - объявят религиозным фанатиком, включат в какой-то там список и заставят. Лично у меня возникают сомнения, только относительно качества вакцин. Если будет предложена платная альтернатива бесплатным вакцинам - будет здОрово. 
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24.08.2017, 12:03
фото пользователя my.imya
my.imya
Ответственность  за приказы, законы, решения - это то, что необходимо, чтобы действия были продуманными. Юридическая, материальная ответственность, публичность имен авторов - все это невыгодно, и, наверное, возможно лишь, когда есть выборная система, с альтернативой, учетом мнений реально и т.д.
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24.08.2017, 11:52
фото пользователя alexstar007
alexstar007
Сам врач и ни одной прививки не получал никогда, однако это стоило больших ухищрений, ибо правду о них знали еще мои родители... А вот не уследил за дочькой, в садике сделали прививку, результат - потеря зрения и неврологическое заболевание, никто не ответил... Люди тысячи лет в прошлом жили без прививок...и были здоровы. Современная лжемедицина калечит людей...Паразитам стало трудно контролировать людей, придумывают новые ухищрения...Мир уже скоро изменится...
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24.08.2017, 11:50
фото пользователя my.imya
my.imya
Ох, как я вам сочувствую, от всей души. Тоже были последствия от прививки, тяжелая анемия, с трудом более менее выкарабкались. И тоже недоказуемо. Примерно в это же время девочка умерла от такой же прививки, медсестра обсуждала это. И точно знаю. что зав.поликлиникой на тот период не сделала НИ ОДНОЙ прививки своей внучке. А прививка от гепатита, от рака шейки матки - вообще вызывает у меня сомнения, чтобы не сказать большее
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24.08.2017, 12:04
фото пользователя Vlad_2015
Vlad_2015
гнать в шею таких чиновниковam
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24.08.2017, 16:59
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