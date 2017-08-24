﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Власти решили снести 5-этажное общежитие. Людям некуда идти.

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1,2 млн евро задолжал ФК "Актобе" двум иностранным игрокам.

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