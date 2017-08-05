﻿ Даурен Абаев опубликовал ролик об одиночестве пожилых людей (ВИДЕО)

Даурен Абаев опубликовал ролик об одиночестве пожилых людей (ВИДЕО)

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Даурен Абаев опубликовал ролик об одиночестве пожилых людей (ВИДЕО)

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на своей странице в Facebook опубликовал новый социальный ролик, передает BNews.kz.

«Ролик, который затрагивает актуальную проблему общества», - подписал ролик Абаев.

Ролик призывает казахстанцев заботиться о пожилых людях. На видео показан эпизод из жизни дома престарелых. Пожилая женщина с трепетом разговаривает со своими родными по телефону, интересуется судьбой своих внуков, детей. Однако следующего звонка женщине приходится ждать очень долго.

Отметим, это четвертый социальный ролик, опубликованный министром. Ранее Даурен Абаев сообщал, что министерство приступило к созданию базы социальных роликов. Первый ролик, призывает чаще навещать своих родителей. В ролике бизнесмен отменяет все важные переговоры после звонка матери и приезжает помочь ей. Второй ролик рассказывает истории людей разных возрастов, которые посвящают свое свободное время различной благотворительной деятельности: помощи пожилым, ухаживанию за животными и развлечению больных детей. Третий ролик был посвящен материнской любви.

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