﻿ В ЮКО участников свадебного кортежа с вертолетом привлекли к ответственности

В ходе изучения данного видеоматериала сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО установили, что участники свадебного кортежа нарушили правила дорожного движения, передает ИА «NewTimes.kz».
Полицейские привлекли к административной ответственности трех водителей автомашин марки «Бентли» и «Тойота Лэнд-крузер» по статье «Создание препятствий для движения транспортных средств», кроме того командованию дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ЮКО дано указание по привлечению к ответственности остальных участников свадебного кортежа.
«Дополнительно сообщаем, что для установления правомерности полета вертолета над автодорогой республиканского значения и правил выдерживания безопасной высоты полета МПС ДВД ЮКО направлена информация в компетентные органы», - отметили в пресс-службе ДВД ЮКО.
Напомним, что на днях в социальных сетях и на лентах информационных агентств появился видеоматериал, на котором зафиксирован свадебный кортеж из нескольких автомашин в сопровождении вертолета, замеченный на трассе Шымкент-Ташкент. Позже полиция обещала разобраться в случившемся.
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