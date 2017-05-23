​В автобусах столицы не будет кондукторов

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​В автобусах столицы не будет кондукторов

Об этом заявил руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам Игенбердинова, от услуг кондукторов могут отказаться уже к концу лета. Но сначала это произойдет в шаттл-басах - автобусах, курсирующих к ЭКСПО.

«Возможно, до конца лета мы вообще уйдем от кондукторов. Эта плановая вещь есть - сначала уйти от кондукторов в шаттл-басах, а потом - во всех автобусах», - сказал Игенбердинов.

По его словам, сейчас управление будет наблюдать за эффектом от принятых мер. Речь идет об управлении пассажиропотоком, изменении графика работы и др.

«Посмотрим, насколько пиковое время разгрузиться. Это будет влиять и на наполняемость автобусов в час пик. Приобретение дополнительного состава позволит не иметь такую плотность в автобусах с 8 утра. Значит, мы сможем запускать людей через переднюю дверь, а выпускать через заднюю. Тогда нам не нужен будет кондуктор. Мобильные валидаторы будут стоять у водителя», - сказал руководитель столичного управления пассажирского транспорта.

«Куда уйдут кондукторы, что им можно предложить - это мы отработаем с центром занятости», - добавил он, отметив, что отказ от кондукторов - устоявшаяся практика даже на постсоветском пространстве, и привел в пример Москву.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя 1870
1870
При социализме так и было. Периодически контролер заходил и проверял абонементы. Люди сами компостировали. Уже с месяц в Астане пользуюсь 101-м маршрутом экспрессом. У водителя валидатор удобно в принципе. Без шума и быстро.
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23.05.2017, 19:07
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