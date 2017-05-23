Шведский путешественник с верблюдом пересек весь Казахстан

Кристиан Бодегрен пересек Казахстан с Зайсана до берегов Каспия верхом на верблюде, передает портал «Мой город».

Путешествие 43-летнего иностранца началось 8 месяцев назад в поселке Лепсы Алматинской области. В долгом и продолжительном пути его сопровождает верблюд по кличке Гуллят. Разговаривает со своим спутником исключительно на английском языке.

«Во время путешествия я увидел все четыре времени года в Казахстане, я соприкоснулся с духом кочевников, прошелся по Шелковому пути. Теперь я намерен увидеть Каспийское море», - рассказал Кристиан Бодегрен.

После того, как путешественник доберется до Каспийского моря, он намерен отправиться в Астану. Прибыть туда он планирует к 7 июля, чтобы принять участие в фестивале ASTANA ART FEST, концепция которого «Nomad Energy» представляет собой переосмысление исторического кочевничества.

Правда, в Астану от Каспийского моря Кристиан уже будет добираться на транспорте, чтобы успеть к фестивалю.

«За эти дни экспедиции я встретил очень много хороших людей, казахстанцы оказались очень гостеприимными. Я веду свои путевые заметки, в которых делюсь своими впечатлениями о других странах. Мне не терпится рассказать миру о Казахстане», - поделился Кристиан.

В рамках фестиваля Кристиан покажет свой фильм о современном кочевье.