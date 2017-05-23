Акбулак рассказал где отключат холодную воду с 24 по 25 мая

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Акбулак рассказал где отключат холодную воду с 24 по 25 мая

В АО "Акбулак" сообщили, что также по городу будет снижено давление подачи питьевой воды.

По информации АО "Акбулак", в связи с заменой задвижек на магистральных сетях водопровода, с 6 часов утра 24 мая до 6 часов утра 25 мая холодную воду отключат по следующим участкам города:

  • пр. Абулхаир хана от ул. Тлеу батыра (Селивёрстова) до пр. А. Молдагуловой;
  • ул. Есет батыра от ул. Селивёрстова до пр. А. Молдагуловой;
  • пр. А. Молдагуловой от ул. Тургенева до пр. Абулхаир хана;
  • ул. Тургенева от ул. Махамбетова до пр. А. Молдагуловой;
  • пр. Абая от ул. Тургенева до пр. Абылхаир хана, р-н Жилгородок.

Актюбинцам нужно на это время сделать запас воды.

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