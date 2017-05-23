Стипендиатов программы "Болашак" обозвали баранами

Автор:
Стипендиатов программы "Болашак" обозвали баранами

Сотрудники Центра международных программ пожаловались на своего руководителя в Администрацию президента Казахстана.

В "Центре международных программ", управляющей президентской образовательной программой "Болашак", назревает скандал. Сотрудники государственного учреждения написали обращение в Администрацию президента, Генпрокуратуру, в министерство образования и науки, а также распространили в СМИ, передает Sputnik Казахстан.

Международная программа "Болашак" была создана по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1993 году. Почти за четверть века существования программы образование в лучших вузах мира за счет государства получили свыше 12 тысяч казахстанцев. А сейчас, как заявляют сотрудники Центра международных программ, президентская программа оказалась под угрозой. И винят они в этом топ-менеджмент Центра, а конкретно руководителя Жанболата Мелдешова и его трех его заместителей.

В обращении на пяти листах бывшие и действующие сотрудники Центра, некоторые из которых выпускники программы "Болашак", заявляют, что их руководитель вынуждает увольняться "неугодных сотрудников, чтобы освободить места для своих людей".

Также в обращении озвучен целый ряд нарушений со стороны руководства Центра. Сотрудники просят провести служебное расследование и снять с должности Мелдешова.

Под обращением подписались 25 человек. Они также обнародовали скандальную видеозапись с совещания в Центре, на которой, предположительно, кто-то из руководителей оскорбительно высказывается о стипендиатах "Болашака".

"Вузы хоть барана принимают, если за него заплатят… потом этого барана выпинывают. Потом этот баран к нам приходит, а у него на оплату 48 миллионов тенге… из-за этого и программа страдает, и руководство республики напрягается…", - говорит на видео человек, который, как утверждают сотрудники Центра, является Жанболатом Мелдешовым.

Как заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, ведомство разберется с этой ситуацией.

"Я думаю, что мы в любом случае должны разобраться, провести внутреннее расследование, и соответствующие меры будут приняты обязательно. В любом случае мы отреагируем, учитывая, что было обращение. Мы примем меры и дополнительно сообщим", - прокомментировала Sputnik Казахстан вице-министр образовании и науки Бибигуль Асылова.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.05.2017, 17:44
  
​Назвавший «болашаковцев» баранами глава ЦМП временно отстранен от должности
14.05.2017, 16:40
  
Мужчине, снявшему штаны на "Евровидении", грозит до пяти лет тюрьмы
14.05.2017, 11:28
  
Семейная драма в Алматы: Муж попал в больницу после попытки жены забрать сына
03.05.2017, 10:21
  
Директор школы в Жосалы уволилась после требований народа 3
27.03.2017, 12:31
  
Возвращать обучающихся в России казахстанцев предложил мажилисмен 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя 1870
1870
Нет дыма без огня. Или - торпеда ниже ватерлинии.
Ответить
23.05.2017, 18:59
Последние новости раздела
Казахстанцы смогут находится в ОАЭ без визы до 30 дней
​Назвавший «болашаковцев» баранами глава ЦМП временно отстранен от должности
28 мая Актобе отметит 148-й день рождения
​В автобусах столицы не будет кондукторов 1
Шведский путешественник с верблюдом пересек весь Казахстан
Акбулак рассказал где отключат холодную воду с 24 по 25 мая
Сбор денег на выпускные Минобразования не поддерживает
​Под памятником Маншук Маметовой нашли записку из прошлого века
При выезде из РК можно будет оплатить штрафы через онлайн-сервис
На стадионе в Манчестере во время взрыва были шесть студентов из Казахстана
Loading...