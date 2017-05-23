Стипендиатов программы "Болашак" обозвали баранами

Сотрудники Центра международных программ пожаловались на своего руководителя в Администрацию президента Казахстана.

В "Центре международных программ", управляющей президентской образовательной программой "Болашак", назревает скандал. Сотрудники государственного учреждения написали обращение в Администрацию президента, Генпрокуратуру, в министерство образования и науки, а также распространили в СМИ, передает Sputnik Казахстан.

Международная программа "Болашак" была создана по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1993 году. Почти за четверть века существования программы образование в лучших вузах мира за счет государства получили свыше 12 тысяч казахстанцев. А сейчас, как заявляют сотрудники Центра международных программ, президентская программа оказалась под угрозой. И винят они в этом топ-менеджмент Центра, а конкретно руководителя Жанболата Мелдешова и его трех его заместителей.

В обращении на пяти листах бывшие и действующие сотрудники Центра, некоторые из которых выпускники программы "Болашак", заявляют, что их руководитель вынуждает увольняться "неугодных сотрудников, чтобы освободить места для своих людей".

Также в обращении озвучен целый ряд нарушений со стороны руководства Центра. Сотрудники просят провести служебное расследование и снять с должности Мелдешова.

Под обращением подписались 25 человек. Они также обнародовали скандальную видеозапись с совещания в Центре, на которой, предположительно, кто-то из руководителей оскорбительно высказывается о стипендиатах "Болашака".

"Вузы хоть барана принимают, если за него заплатят… потом этого барана выпинывают. Потом этот баран к нам приходит, а у него на оплату 48 миллионов тенге… из-за этого и программа страдает, и руководство республики напрягается…", - говорит на видео человек, который, как утверждают сотрудники Центра, является Жанболатом Мелдешовым.

Как заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, ведомство разберется с этой ситуацией.

"Я думаю, что мы в любом случае должны разобраться, провести внутреннее расследование, и соответствующие меры будут приняты обязательно. В любом случае мы отреагируем, учитывая, что было обращение. Мы примем меры и дополнительно сообщим", - прокомментировала Sputnik Казахстан вице-министр образовании и науки Бибигуль Асылова.