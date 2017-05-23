Сбор денег на выпускные Минобразования не поддерживает

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Сбор денег на выпускные Минобразования не поддерживает

Однако запретить родителям устраивать выпускные балы своим детям и собирать на это деньги ведомство не в силах.

Заместитель министра образования и науки РК Бибигуль Асылова прокомментировала вопрос сбора средств родительскими комитетами на проведение в школах выпускных вечеров, передает Zakon.kz.

«Мы проводили и селектор с регионами и, в принципе, каждое управление образования нацелено на то, чтобы прощание с выпускниками должно быть внутри школы. А это уже родительские комитеты сами принимают решение вне школы проводить какие-то вечера и так далее. В целом, само прощание будет внутри школы. Идею сбора денег, аренды дорогих каких-то дополнительных вещей, министерство не поддерживает», - сказала она представителям прессы в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

По ее словам, в настоящее время оказание платных услуг четко регламентированы министерством.

«У нас четко регламентированы все платные услуги. Все поборы в школе запрещены. Мы проводим эту работу с родителями. На этой неделе мы также усилим информационную работу в этом направлении в части выпускных балов», - проинформировала Асылова.

Спикер напомнила, что также недавно в Казахстане прошло единое родительское собрание, в ходе которого этот вопрос поднимался. Также она прокомментировала сбор денег с учеников на ремонт школ и кабинетов.

«Это расходы местного бюджета. Все объекты образования они находятся в собственности, в собственности акимов. Учитывая, что балансодержателями являются акимы, то они обязаны содержать здания в соответствующем порядке. Все расходы, связанные с проведением текущего ремонта и с проведением каких-то других внутренних работ, должны производиться за счет местных исполнительных органов», - заключила вице-министр.

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