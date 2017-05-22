В Караганде сохранили льготный проезд в автобусах для пенсионеров

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В Караганде сохранили льготный проезд в автобусах для пенсионеров

В Караганде сохранили льготный проезд в автобусах для всех пенсионеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Заместитель акима города Караганды Ирина Любарская сегодня подтвердила, что договоренность с перевозчиками достигнута. Пенсионеры смогут пользоваться прежними льготами при проезде в общественном транспорте.

"Поручение акима области было дано сегодня на аппаратном совещании. Вопрос возможности льготного проезда для пенсионеров проработан. Поручение выполнено. Льготы для пенсионеров остаются прежними. Действие меморандума продлено, договоренность с перевозчиками будет действовать до 1 ноября 2017 года", - сообщила Ирина Любарская.

Напомним, между карагандинскими властями и перевозчиками был заключен меморандум, согласно которому пенсионеры по возрасту платили в автобусах и маршрутных такси по 50 тенге вместо 80-ти. С 22 мая льготу должны были отменить, поскольку срок действия меморандума истек. И пенсионерам пришлось бы платить по общему тарифу в 80 тенге.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Наш знаменитый на всю страну аким не хочет повторить сей "подвиг", для жителей своего города Актобе?!)))
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23.05.2017, 09:14
фото пользователя sabrina
sabrina
Сей подвиг и в других городах КЗ практикуется - в частности, в Атырау, где для пенсионеров - 50% оплата проезда.
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23.05.2017, 21:53
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