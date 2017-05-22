Ночь в музее собрала сотни актюбинцев

18 мая в областном музее искусств прошла «Ночь в музее-2017», объединив на одной территории историко-краеведческий музей, мемориальный музей ГСС Алии Молдагуловой, музей искусств, областной музей «Руханият» и планетарий.

Во дворе музея установили чучела волка, кабанов и сайгака из историко-краеведческого музея. Рядом в палатке можно было посмотреть на останки более древних животных: бивни мамонта, рога исполинского оленя и другие экспонаты. Многие актюбинцы с интересом рассматривали выставку историко-краеведческого музея «Кокжарскую ярмарку». Сотрудники музея демонстрировали экспонаты музея в деревянных лавочках, идентичных времени ярмарки.

- Наша выставка приурочена к 150-летию ярмарки Кокжар, она проходила в Уилском районе два раза в год: в мае и сентябре, - рассказала заведующая отдела археологии и этнографии Айнур Максаткызы - Здесь есть кожаные изделия, самовары тульского завода, восточные кувшины и другие интересные вещи, они датируются 19-20 веками.

Областной мемориальный музей ГСС Алии Молдагуловой представил экспозиции на военную тематику. На черном полотне выделялись страшные цифры войны. Сотрудники музея подготовили показ фильмов и даже караоке для актюбинцев. Особое внимание привлекал стенд с реликвиями военных лет, они были найдены с мест сражений актюбинскими поисковиками. Над ними висел точный макет легкого бомбардировщика «У-2», его собрал педагог центра технического творчества Елена Шпак. Посетители выставки могли прочесть письма участников войны своим родным.

- В этом году мы добавили страшные даты войны и полевую кухню, - поделилась зав.отделом областного мемориального музея ГСС Молдагуловой Алия Агниязова. - Полевую кухню мы хотели как можно больше приблизить к оригиналу. Есть у нас также полевая почта, мы показываем мастер-класс, как были сложены письма в треугольнички. Но и, конечно же, заинтересовывает посетителей реликвии военных лет и караоке.

Людей пришло так много, что в самом здании музея приходилось протискиваться к экспонатам. Чтобы посмотреть в телескоп, выстроилась огромная очередь. Но это не мешало актюбинцам ознакомиться со слайдами старинных мечетей, посмотреть бронзовые ножи IV-III веков до н.э. и сфотографироваться на фоне статуй из скотча и многое другое.