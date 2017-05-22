Казахстанцам предлагают проверять ​качество алкоголя через смартфон

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Казахстанцам предлагают проверять ​качество алкоголя через смартфон

Качество спиртного можно будет проверить при покупке через мобильное приложение Wipon, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет государственных доходов.

Об этом сообщил директор департамента развития и координации комитета государственных доходов Жамбыл Сураганов в ходе еженедельного брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Вся работа по снижению потребления и сокращению незаконного оборота продукции направлена не только на защиту экономических интересов страны, но и на сохранение жизней и здоровья наших граждан. Ведь эта продукция изготавливается без соблюдения санитарных норм», - пояснил Жамбыл Сураганов.

По данным комитета, с 1 января 2016 года вступил в силу пункт закона РК о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

«Для выявления нелегальной алкогольной продукции внедрено специальное мобильное приложение Wipon, скачать и воспользоваться которым может любой гражданин с помощью смартфона. С начала этого года через приложение было проверено порядка 500 тыс учетно-контрольных марок алкогольной продукции, из них поддельных выявлено почти 18 тыс, а повторно нанесенных на нелегальную продукцию 2 766. При этом нам известны как названия подделываемой продукции, так и координаты точек, где были выявлены данные нарушения», - прокомментировал Жамбыл Сураганов.

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