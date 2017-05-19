Актюбинец Жалгас Жумагулов не смог победить соперника

Фото Fight Nights Global
19 мая на "Барыс Арене" в Астане прошел турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 65.
Актюбинец Жалгас Жумагулов проиграл россиянину Вартану Асатряну в главном бою турнира Fight Nights 65 в Астане.
Их поединок продлился все пять раундов. По их итогам раздельным решением судей победил Асатрян - 49-48, 48-49, 49-47
Таким образом, Асатрян стал чемпионом Fight Nights Global в легчайшем весе.
Отметим, что Жумагулов во второй раз в карьере проиграл Асатряну. Тогда россиянин победил Жумагулова техническим нокаутом во втором раунде.
Добавим, что во втором по значимости бою турнира казахстанец Георгий Кичигин стал чемпионом в полусреднем весе (77 кг), победив раздельным решением Гаджимурада Хирамагомедова.
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