Актюбинец Жалгас Жумагулов не смог победить соперника

Автор:
Актюбинец Жалгас Жумагулов не смог победить соперника

Фото Fight Nights Global

19 мая на "Барыс Арене" в Астане прошел турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 65.

Актюбинец Жалгас Жумагулов проиграл россиянину Вартану Асатряну в главном бою турнира Fight Nights 65 в Астане.

Их поединок продлился все пять раундов. По их итогам раздельным решением судей победил Асатрян - 49-48, 48-49, 49-47

Таким образом, Асатрян стал чемпионом Fight Nights Global в легчайшем весе.

Отметим, что Жумагулов во второй раз в карьере проиграл Асатряну. Тогда россиянин победил Жумагулова техническим нокаутом во втором раунде.

Добавим, что во втором по значимости бою турнира казахстанец Георгий Кичигин стал чемпионом в полусреднем весе (77 кг), победив раздельным решением Гаджимурада Хирамагомедова.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.05.2017, 16:50
  
​Актюбинцев травят сероводородом. Токсичный газ превышает норму в 12-29 раз 1
19.05.2017, 16:28
  
​В Актобе задержан бывший начальник полиции 1
19.05.2017, 11:43
  
​500 казахстанцев пытались уехать за рубеж, чтобы примкнуть к террористам 4
18.05.2017, 15:51
  
Жители Атырау прислали гуманитарную помощь актюбинцам, пострадавшим от паводка
18.05.2017, 14:29
  
В Актюбинской области задержали членов ОПГ, занимавшихся хищением нефтепродуктов 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Хороший был бой! Жалгас молодец!!!
Ответить
19.05.2017, 23:20
Последние новости раздела
Жумагулов подал протест на результат проигранного им в Астане боя
​Скандальную беседу завучей с матами в школе Астаны назвали "женскими разговорами"
​Актюбинцев травят сероводородом. Токсичный газ превышает норму в 12-29 раз 1
Димашу посвятили выпуск китайского глянцевого журнала
Сеть возмутил разговор завучей столичной школы с матами и оскорблениями 2
Звук взрыва и вибрации в Актау прокомментировали в ДЧС
​500 казахстанцев пытались уехать за рубеж, чтобы примкнуть к террористам 4
Для владельцев собак установят пороговый возраст в Астане 1
Звуки взрыва и вибрация напугали жителей Актау
Абаев о сделке между Халык банком и Казкомом: такие вещи нельзя громко афишировать 2
Loading...