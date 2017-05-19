​Скандальную беседу завучей с матами в школе Астаны назвали "женскими разговорами"

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​Скандальную беседу завучей с матами в школе Астаны назвали "женскими разговорами"

Директор прокомментировал жалобу находящейся в декретном отпуске учительницы о поборах.

Инцидент прокомментировал директор школы-гимназии №65 Астаны Адилбай Альжанов. По его словам, сегодня утром он провел беседу с двумя своими замами - «героинями» скандального ролика, передает ИА «NewTimes.kz».

«Сегодня я вызывал их, мы разговаривали утром. Записанный разговор состоялся не в школе. Это было в домашней обстановке. Разборки у них свои. Знаете, женщины ссорятся, потом мирятся. Как-то так. И вообще, то, что происходит после шести, меня не касается. Я же не буду за каждым следить, кто что дома делает. Это не в школе, понимаете», - сказал Альжанов.

Директор прокомментировал и жалобу находящейся в декретном отпуске учительницы о поборах.

«Они (завучи - прим. ред.) ничего не признают. Деньги на актовый зал мы не собирали. Честно говоря, мы вообще деньги не собираем. Актовый зал мы украшали самостоятельно, прошлогодними украшениями», - отметил глава школы-гимназии.

Вместе с тем Адилбай Альжанов заверил, что инцидент не отразится на отношении администрации учебного заведения к ребенку пожаловавшейся учительницы. Глава школы-гимназии пообещал лично проконтролировать это.

Напомним, в социальной сети Фейсбук появилась аудиозапись разговора двух заместителей директора столичной школы. Представительницы администрации бурно обсуждали пост учительницы в Фейсбуке, в котором та интересовалась правомерностью украшения к Новому году актового зала за счет учеников.

В обсуждения одна из собеседниц не стесняется в выражениях, приправляя свою речь нецензурной бранью. В адрес пожаловавшейся учительницы летят оскорбления. При этом замдиректора интересуется старшим ребенком коллеги-заявительницы, который учится в школе.

«Найдите мне, из какого класса ее ребенок», - заявляет она.

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