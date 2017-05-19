​Актюбинцев травят сероводородом. Токсичный газ превышает норму в 12-29 раз

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​Актюбинцев травят сероводородом. Токсичный газ превышает норму в 12-29 раз

На фото: Июль 2016 год. КОС «Акбулака», сюда поступают хозяйственно-бытовые стоки со всего города.

Вонь от ядовитого газа наблюдается в городе с 20 апреля. Экологи говорят: газовые атаки будут продолжаться, пока не обновят городскую фекалку, и не уничтожат поля с бардой рядом со свалкой, передает «Диапазон».

Выбросы сероводорода продолжаются в Актобе уже несколько лет. Вонь особенно ощущается с приходом тепла. В это время к тому же пыль, деревья обрезают, а те, что остались, поедают листоеды. Чем дышать? - возмущаются жители.

В этом году выбросы начались с 20 апреля. 5 мая, по данным постов наблюдения «Казгидромета», они продолжались с 7-40 утра до 1.20 ночи следующего дня.

«С 20 апреля по 14 мая в Актобе произошло 28 случаев превышения уровня сероводорода, оно достигало 25 ПДК. Выбросы эти залповые. Если ветра нет, запах зависает, и ощущается долго. Так было 5 мая. Ветер был северо-западный, скорость всего 0,5 км в час», - говорит руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов. – Источников сероводорода в городе несколько. Первый – КОС «Акбулака», куда поступают хозяйственно-бытовые стоки со всего города, в их числе отходы промышленных предприятий, которых более 100. На предприятиях свои стоки должны предварительно очищать, но на многих нет локальных очистных систем. Проверять, есть ли они, должен «Акбулак». В отдельных точках их специалисты отбирают пробы, и, если там превышение вредных веществ, пишут предписания по устранению. Не исполняют - могут запретить сброс. Без очистки по закону в городскую сеть сбрасывать отходы нельзя. Из-за того, что их не очищают, масса на КОС поступает уже с содержанием сероводорода. Этот газ образуется в органической среде без доступа кислорода».

КОС в Актобе построили в 1981 году. За это время в городе появились десятки новых предприятий, выросла численность населения, сооружение устарело. В прошлом году разработали ТЭО на модернизацию и увеличение мощности сооружения, сейчас оно проходит госэкспертизу, дальше будут разрабатывать проект. Но это не решит всех проблем, считают в департаменте экологии.

«Надо работать с предприятиями. На 69 из них превышение вредных веществ. Наши специалисты проводили внеплановую проверку. Только 3 имели локальную очистную установку. 47 заставили поставить»,- говорит Жаксыгали Иманкулов.

В департаменте экологии виновниками выбросов называют еще 2 спирзавода – «БН» и «Максимус». Первый находится в промзоне, второй на 41-м разъезде.

Что делается, чтобы выбросы сократить, какие меры принимает «Акбулак», и будет ли воздух в Актобе чище, читайте в следующем номере «Диапазона».

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фото пользователя logovaldis
logovaldis
И дураку уже понятно, что ничего делать не будут!!!
Чай не первый год живем здесь! 

Соберутся скорее всего, акимы выедут на местА "вонизмы" сфотографируются там для инстаграма, скажут, что нужно выделить кучу тенге из бюджета и..... всё.. что будет дальше вы тут сами прекрасно знаете!)))
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19.05.2017, 17:03
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