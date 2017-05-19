Димашу посвятили выпуск китайского глянцевого журнала

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Димашу посвятили выпуск китайского глянцевого журнала

На разворотах журнала размещены фотографии казахстанского исполнителя, а также его интервью.

Казахстанскому исполнителю Димашу Кудайбергену посвятили выпуск глянцевого журнала в Китае. В очередном выпуске издания Easy несколько разворотов занимают фотографии певца, а также его интервью. Об этом сообщается в группе фанатов музыканта @dimash_alpanda в Instagram, передает Today.kz.

В группе опубликован и отрывок из блиц-интервью Кудайбергена.

"– Что ты обычно берешь с собой, выходя из дома?

– Ключи.

– Беспокоит ли тебя что-нибудь в последнее время?

– Ничто не способно меня побеспокоить.

– Нужен ли тебе будильник, чтобы проснуться?

– Хотелось бы иметь кого-нибудь, кто бы мне помогал с этим (с подъемом).

— Какой из полученных тобой подарков, впечатлил больше всех?

– Каждый подарок.

– Твоя любимая фраза?

– Все слова.

– Какой трек был прослушан тобой в последний раз?

– Michael Jackson - Beat It.

– Что ты обычно делаешь перед сном?

– Молюсь за свою безопасность.

– Какая часть твоего тела устраивает тебя больше всего?

– Неловко самому отвечать на этот вопрос! Я вам не скажу.

– Какова была твоя детская мечта?

– Стать влиятельным певцом.

– Есть ли у тебя способности, которые ты нам еще не продемонстрировал?

– Их много... ха-ха-ха, шучу. В будущем вы постепенно сами все узнаете", - говорится в отрывке.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген принимает участие в Каннском кинофестивале.

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