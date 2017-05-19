Сеть возмутил разговор завучей столичной школы с матами и оскорблениями

Выпустив пар, завучи придумывают ответ на случай проверки.

Матами и оскорблениями завучи «оценили» поступок учительницы начальных классов, которая пожаловалась на поборы в школе, передает ИА «NewTimes.kz».

В социальной сети Фейсбук появилась аудиозапись разговора двух представительниц администрации столичной школы. Как отмечается в комментариях к ролику, беседа была записана завучем, при этом свою собеседницу она называет Асем Манановна. Ее фотография и должность - замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №65 - присутствуют на записи в виде иллюстрации.

Судя по записи, представительницы администрации бурно обсуждают пост в Фейсбуке находящейся в декрете учительницы. Та, по их словам, на странице управления столичного образования в соцсети спросила о правомерности украшения актового зала школы на Новый год за счет учеников.

В ходе последовавшего обсуждения Асем Манановна, замдиректора по учебно-воспитательной работе, не стесняется в выражениях, приправляя свою речь нецензурной бранью. В адрес пожаловавшейся учительницы летят оскорбления. Выпустив пар, завучи придумывают ответ на случай проверки.

Ниже приводим перевод части диалога между представительницами администрации столичной школы. Разговор был на казахском языке.

Завуч: Гаухар из младших классов на Фейсбуке написала, почему от школы не выделяются деньги на оформление, с детей собирают.

А.М.: С*ка. Когда вышло? Мне отправь. Она где?

Завуч: Она в декрет ушла…

А.М.: А ребенок ее у нас учится?

Завуч: Да, у нас, в младших классах.

А.М.: В каком классе? Найдите. Утром я позвоню ей.

Завуч: Оставьте ее. Если будут требовать ответ, скажем, что попросили только из белой бумаги сделать гирлянды, а 700 тенге, которые за вход, скажем, что собирали на театрализованное представление.

А.М.: В чьем классе ее ребенок? Скажите мне. Я вызову Гаухар (пожаловавшуюся учительницу - прим. ред.). Она первый раз замужем, что ли, с*ка такая...

Завуч: Я тоже говорю, в других школах по 1500 собирают.

А.М.: И я о том же, с*ка такая.

Завуч: Какая она из себя?..

А.М.: Да, ты ее не знаешь. Она гулящая, с*ка, была. Ты ей так и скажи: Гаухар, ты с неба свалилась?

Завуч: Она еще написала, что может сообщить номер школы. Если будут требовать, напишем как надо…

А.М.: Найдите мне, из какого класса ее ребенок. И все.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+