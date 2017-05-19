Звук взрыва и вибрации в Актау прокомментировали в ДЧС

На объектах, прилегающих к Актау и к поселку Курык, не было происшествий, связанных с толчками, которые жители ощутили 18 мая, передает lada.kz.
Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Сотрудники ведомства обзвонили и объехали все объекты до поселка Курык.
«Согласно собранным сведениям нигде ничего не случилось. К нам не поступала информация о каких-либо происшествиях в области 18 мая», - отметил представитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.
В медицинских учреждениях области отметили, что пострадавшие в чрезвычайных происшествиях в названный период не поступали.
Напомним, 18 мая примерно в 20:00 жители Актау ощутили толчки в своих квартирах, преимущественно в нижней зоне города.
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