Звук взрыва и вибрации в Актау прокомментировали в ДЧС

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Звук взрыва и вибрации в Актау прокомментировали в ДЧС

На объектах, прилегающих к Актау и к поселку Курык, не было происшествий, связанных с толчками, которые жители ощутили 18 мая, передает lada.kz.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Сотрудники ведомства обзвонили и объехали все объекты до поселка Курык.

«Согласно собранным сведениям нигде ничего не случилось. К нам не поступала информация о каких-либо происшествиях в области 18 мая», - отметил представитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.

В медицинских учреждениях области отметили, что пострадавшие в чрезвычайных происшествиях в названный период не поступали.

Напомним, 18 мая примерно в 20:00 жители Актау ощутили толчки в своих квартирах, преимущественно в нижней зоне города.

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