​500 казахстанцев пытались уехать за рубеж, чтобы примкнуть к террористам

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​500 казахстанцев пытались уехать за рубеж, чтобы примкнуть к террористам

Силовые структуры пресекли их попытки. В тоже время сотни граждан Казахстана находятся в Сирии и Ираке. Об этом заявил председатель Мажилиса парламента Нурлан Нигматулин на совещании по профилактике терроризма и экстремизма в Актобе, сообщает корреспондент "Диапазона".

В эти минуты в Актобе проходит большое выездное заседание комитета по международным делам, обороне и безопасности. Тема - усиление профилактики и предупреждения терроризма и религиозного экстремизма.

В совещании принимают участие депутаты Мажилиса, представители силовых структур, заместитель председателя КНБ Билисбеков, министр по делам религий и гражданского общества.

Нурлан Нигматулин отметил, что до ЭКСПО осталось меньше месяца, и важно не только содержание выставки, но и обеспечение безопасности. Он отметил, что более 500 казахстанцев за последние годы пытались выехать в зоны боевых действий, силовики пресекли их попытки.

Аким области Бердыбек Сапарбаев рассказал, что очагов дестабилизации, социальных проблем, глобальных трудовых конфликтов в области нет. ДВД выделили дополнительно 3,5 миллиарда тенге на приобретение легковых автомобилей, видеокамер. Оружейные магазины оснащены тревожными кнопками, продажа оружия в них идёт в соответствии с правилами.

Сапарбаев отметил, что в 5 мечетях нет имамов, необходимы теологи по работе с женщинами. Те, имамы которые есть обеспечены жильём, получают зарплату. Глава региона предложил, чтобы в региональных ВУЗах готовили теологов. Остановился и на проблеме вакцинации. В области вакцинацию не прошли 3,5 тысячи детей- это дети приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Аким предложил внести изменения в закон, чтобы сделать вакцинацию обязательной.

Более подробно о том, как власти борются с терроризмом читайте в следующем номере Диапазона.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя Critique
Critique
А зачем их задерживать тут? Отпустили бы их, чтоб их там поубивали. Теперь они тут остались, и будут тут что-то выдумывать
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19.05.2017, 15:52
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Хех, приходилось общаться с "элементами". У каждого по три брата и все силовики или около того))) все вместе в одни мечети ходят ))) Процесс не остановить уже. Слишком все запущено в актобе
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19.05.2017, 15:59
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Tony Montana абсолютно верен ваш комментарий,немного раздражает вот такие статьи.в действительности с ними практический не ведётся работа.Так се отписались,запугали зашугали посадили за то что в контактах репостили и всякой фикни выклали.А тем временем они потихоньку разрастаются,медленно но верно даже уверенно.затягивая в свои ряды новых торпед.Люди уходят туда видя вокруг не справедливость ,а тут сказочники которые обещают справедливость ,и называют тебя братом и сестрой, а не мал и т.д хорошо хоть как то поддержали тех кто столкнулся с паводком.а то и их можно было затянуть в свои ряды.вообщем кто в теме сами понимаете что они не убавились, а наоборот набирают силы.Блин это же видно,достаточно заинтересоваться и инфа сама придёт в руки
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20.05.2017, 17:37
фото пользователя 1870
1870
Если цифры реальные, это тревожно. Это "активные". Однозначно есть им "сочуствующие" и "поддерживающие", в разы большие.
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19.05.2017, 17:08
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