Для владельцев собак установят пороговый возраст в Астане

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Для владельцев собак установят пороговый возраст в Астане

Новые правила содержания домашних питомцев и отлова бродячих животных внедряются в Астане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт акимата столицы.

Они начнут действовать уже с июня 2017 года. Об этом рассказал директор «Астана ветсервис» Айдархан Арыстанов.

По словам специалистов, в настоящее время в столице одним из актуальных вопросов является выгул собак без намордников, отказ от уборки хозяевами фекалий домашних животных и выгул во дворах и спортивных площадках.

В этом направлении специалистами природоохранной полиции Астаны ведется регулярная профилактическая работа с хозяевами, однако проблема остается актуальной.

В этой связи уже с июня текущего года специалисты предприятия намерены работать по новым правилам. Так, ряд изменений внесен в правила содержания и выгула собак и кошек в Астане.

Основные из них связаны со стерилизацией домашних животных, а также гуманными методами усыпления безнадзорных собак и кошек. Вместе с тем представители предприятия сообщили, что в целях безопасности заводить бойцовских собак будет разрешено только лицам, достигшим 21 года.

«В новой редакции правил владельцем собаки может быть лицо достигшее 18 лет. А владельцем собаки, требующей особой ответственности - лицо, достигшее 21 года. В действующих правилах было необходимо пройти испытания по курсу «Управляемая городская собака». В новой редакции рекомендуется пройти испытания по данному курсу», - подчеркнул Айдархан Арыстанов.

Кроме того, из действующих правил исключен пункт о необходимости исследования животных на паразитарное заболевание.

В настоящее время рассматривается выделение бюджетных средств на увеличение количества дополнительных вольеров в городских приютах и питомниках.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Keks1
Keks1
"в целях безопасности заводить бойцовских собак будет разрешено только лицам, достигшим 21 года."

Опять, правила, не имеющие никакого отношения к реальной жизни. Нет такого понятия, как "бойцовская собака". Бойцовской ее люди делают. Как и нет четкой классификации бойцовской/охотничьей/служебной/декоративной породы.
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19.05.2017, 12:44
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