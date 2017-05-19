Абаев о сделке между Халык банком и Казкомом: такие вещи нельзя громко афишировать

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Абаев о сделке между Халык банком и Казкомом: такие вещи нельзя громко афишировать

"Слияние банков - это нормальный процесс".

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев считает, что возможную сделку между Халык банком и Казкоммерцбанком не стоит громко афишировать до получения конкретных результатов, сообщает Zakon.kz.

«Слияние банков - это нормальный процесс. Другое дело, что граждане страны не должны беспокоиться о том, что они потеряют депозиты. Вопрос так не стоит. У нас, наверное, в силу предыдущих опытов народ переживает. Абсолютно нет никаких поводов для сомнений и переживаний. Хочу отметить очень важный момент: и Казком, и Халык являются участниками фонда гарантирования вкладов граждан Казахстана. Поэтому здесь нет никаких вопросов и переживаний не должно быть. Мы должны понимать, что такие вещи нельзя громко афишировать до получения результатов. Это уже такой специфичный вопрос, который называется коммерческой тайной», - сказал глава ведомства в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

При этом по словам председателя правления Халык банка Умут Шаяхметовой, если сделка состоится, то это будет покупка Халык банком Казкома.

«На сегодня твердых контрактов по сделке с Казкомом не подписано. В планах было завершение сделки к концу мая, но теперь сроки сдвигаются, продолжается изучение параметров работы Казкома. Сейчас идет уточнение. Процесс оказался сложнее, чем мы ожидали. Мы привлекли внешних консультантов - инвесторов, аудиторов, параллельно идут консультации с Нацбанком», - сказала Умут Шаяхметова.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя merlok
merlok
Само собой, зачем афишировать скупку Назарбаевской семьи приватизацию всей банковской сети Казахстана.
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20.05.2017, 00:28
фото пользователя merlok
merlok
Самое ужасает, это полнейшее безразличие общества. Живете Димашем и футболом, нисколько вас не жаль (В с маленькой быквы в тексте).
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20.05.2017, 00:38
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