В Казахстане запретили пищевые добавки «Сайвилен»

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В Казахстане запретили пищевые добавки «Сайвилен»

Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин запретил ввоз, применение и реализацию на территории Казахстана биологически активных добавок к пище «Сайвилен», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Также были отозваны и аннулированы свидетельства о государственной регистрации вышеуказанных БАДов от 12 мая 2017 года.

Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Республики Казахстан произведел контрольный закуп БАД «Сайвилен» двух производителей ТОО «Сайга - БИО» и ТОО «Даригер 2» с последующей экспертизой продукции на соответствие требованиям регламенту таможенного союза.

По результатам экспертизы, указанная в маркировке информация об изготовителе не достоверна. По данному адресу производство отсутствует, а на его месте находится бесхозное жилое строение.

«Кроме этого установлено, что в производстве БАД используется запрещенный ингредиент в виде экстракта из рогов сайги, который запрещен постановлением правительства Республики Казахстан с 2012 года», - говорится в сообщении.

Данная информация направлена уполномоченным органам для принятия соответствующих мер.

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