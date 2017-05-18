Казахстанцы идут на операции по увеличению глаз

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Казахстанцы идут на операции по увеличению глаз

Новый казахстанский тренд - изменение формы глаз, передает 31 канал.

Вслед за Японией и Кореей мода на большие глаза пришла и в Казахстан. При этом под нож пластических хирургов ложатся не только девушки, но и мужчины.

«Мои глаза не то, чтобы доставляли мне неудобства. Просто был какой-то дискомфорт. Почему бы не менять себя, если есть такая возможность? Мои знакомые, точнее, несколько знакомых сделали эту операцию. Я посмотрела, как у них прошла операция. В принципе, мне очень понравился их результат», - рассказала Айнур Рай, некоторое время назад на себе испробовавшая всю прелесть данной процедуры.

Сообщается, что в Казахстане это направление пластической хирургии стало очень популярным. Ложатся под нож для изменения формы глаз, в основном, девушки азиатской внешности, мечтающие о более глубоких глазах европейского типа.

По информации телеканала, в одной только Японии ежегодно регистрируется более 200 тыс операций. Многочисленные коррекции век делают и в таких странах, как Китай и Южная Корея. Также определенный спрос на данный вид пластики отмечается в США и в многонациональных европейских государствах, в том числе и в соседней России.

«Казахстанки так же, как и россиянки, как и француженки, они хотят стать кто-то моложе, кто-то красивее. Кто-то исправить какие-то врожденные патологии. Обычно ничего такого особенного. Они просто хотят стать красивее», - поделился профессиональным мнением хирург-косметолог Игорь Богин.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя 1870
1870
Все это блажь, ты скажешь, и не боле, Но подлая зверушка эта блажь: Пока ты все заразе не отдашь, Ни мыслями, ни делом ты не волен.
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18.05.2017, 18:32
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
раньше мечтал чтоб мои глаза стали побольше,но сейчас меня устраивает мои китайские узкие глазки))япония этим болеет взять бы хотя бы аниме персонажи
для меня особо вид не имеет значение.был бы чел разумный,это как пища необходимо для общение делов и даже для секса.с красивой и пустой куклой как то не то
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19.05.2017, 00:12
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